Beata została potrącona na pasach w Zielonej Górze. Rodzina, przyjaciele, Lubuszanie chcą wybudzić ją ze śpiączki! Ty też możesz dołączyć

Na jednym z budynków w centrum Zielonej Góry pojawiło się wielkie zdjęcie Beaty i informacja, że trwa zbiórka na jej leczenie. Jeśli czekacie na światłach w okolicy Planetarium Wenus, spójrzcie na to ogłoszenie, a najlepiej najedźcie telefonem (jeśli macie zainstalowany czytnik kodów QR) zostaniecie przekierowani na stronę, gdzie trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację 32-latki. Rodzina, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy robią wszystko, aby zebrać odpowiednią kwotę. - Musimy pomóc Beacie. Musimy zrobić wszystko, aby ją wybudzić - przyznają i zachęcają do pomocy.

Na Facebooku powstała specjalna grupa Pomoc dla Beaty . To tutaj odbywają się licytacje. Można wylicytować sportowe gadżety, vouchery do salonów piękności, czy piękne rękodzieła. To oczywiście nie wszystko, bo ludzie o dobrych sercach mają mnóstwo pomysłów i bardzo chcą pomóc. Wy również możecie! Dołączcie do grupy, zaglądajcie, udostępniajcie, bierzcie udział w aukcjach. Każda złotówka jest na wagę złota. Pamiętajcie, że koszt leczenia i rehabilitacji w prywatnej klinice to ok. 20 tys. zł miesięcznie. Cały czas trwa również zbiórka internetowa na stronie www.zrzutka.pl. Jak do tej pory (dane z 16 grudnia) udało się zebrać ponad 120 tys. zł.