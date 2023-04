Będzie, co podziwiać! 15 konkursów międzynarodowych w skokach przez przeszkody odbędzie się w najbliższych dniach w Drzonkowie

Zawody konne w Drzonkowie. CSI Zielona Góra

CSI Zielona Góra to międzynarodowe zawody i pokazy jeździeckie. Zawody rozpoczną się w czwartek, 20 kwietnia, a zakończą konkursem Grand Prix w niedzielę, 23 kwietnia, o godz. 13.00. Inne z najciekawszych wydarzeń sportowych to sobotni Memoriał Pauliny Kopacz (podobnie jak GP zaliczany do światowego rankingu – godzina 15:00) i sobotni Speed Masters rozgrywany wieczorem przy sztucznym oświetleniu.

Na liście zgłoszonych jest ponad 32o par: z Czech, Niemiec, Litwy, Holandii, Polski i Ukrainy.