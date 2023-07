Będzie wymiana najstarszych wozów strażackich w lubuskich OSP. Są pieniądze z WFOŚiGW i między innymi od gmin

Uterenowioną wersję pojazdu gaśniczego z napędem na cztery koła będzie miała OSP Borowe w gminie Iłowa. Nowe wozy trafią też do OSP Żary Kunice i OSP Cybinka.

– Mamy dwa średnie wozy, to Mercedes z końca lat 90. i Star z początku lat 90 – mówi prezes OSP Cybinka Stanisław Radkiewicz. – W miejsce Stara będzie zakupiony średni samochód na podwoziu Volvo, a ten zostanie przesunięty do innej jednostki na naszym terenie, która ma stare samochody. One jeszcze się kulają, ale są naprawdę wiekowe. Ten Star jest dobrze utrzymany i jeszcze w innej jednostce posłuży.