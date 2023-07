Ścieżka rowerowa pomiędzy Zatoniem a Otyniem już niemal gotowa. A są już pieniądze na dokumentację kolejnej trasy

Ścieżka rowerowa Zielona Góra Nowa Sól. Stan prac

– Widać już efekty. Jest już ścieżka piękna, bitumiczna. Trwają jeszcze prace wykończeniowe – mówi o ścieżce rowerowej pomiędzy Nową Solą a Zieloną Górą Zatoniem starosta Iwona Brzozowska.

Umowa zawarta w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu w czerwcu ubiegłego roku zakładała, że prace potrwają rok. Jednak z zgodnie z aneksem zawartym przez starostwo z wykonawcą, nowy termin to 30 września. Ścieżka będzie kosztowała ok. 19 milionów złotych.

– Mamy duże dofinansowanie z Polskiego Ładu, które pozwoliło realnie myśleć o inwestycji. Reszta pochodzi od naszych partnerów, miast Nowa Sól i Zielona Góra oraz gminy Otyń, jest też nasz skromniejszy udział finansowy w tej inwestycji – dodaje starosta.

Dofinansowanie rządowe to ok. 12 milionów złotych. Nowa ścieżka będzie liczyła niemal 12 kilometrów. Na trasie pojawią się dwa miejsca do odpoczynku, wzorowane na tych, z których korzystają rowerzyści przy ścieżce Kolej na rower, prowadzącej ze Stypułowa do Sławocina. Jeden pojawi się przy zjeździe do Otynia, a drugi będzie przy skrzyżowaniu dróg Ługi – Sucha.