Na trasie w lesie koło Drzonkowa młodzi zawodnicy pokazali, że dadzą sobie radę w sytuacjach niebezpiecznych

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna młodzieżowa z OSP Racula, która w przyszłym roku będzie współorganizatorem kolejnej edycji wydarzenia.

W zawodach wzięły udział 23 drużyny, głównie w wieku 7-15 lat. Przyjechało też kilkoro dzieci w wieku 5-7 lat.

– Chodzi nam o to, aby dzieci w małych miejscowościach skupiać wokół OSP – mówi o celu Waldemar Michałowski. – Te dzieci po pewnym czasie, jak będą należeć do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zostaną w strukturach OSP. Później jeżdżą do zdarzeń i wypadków. Chcemy, aby od najmłodszych lat czerpały informacje o pracy strażaka, czy to zawodowej czy w OSP. Chcemy też, aby nawiązywały między sobą kontakty, zintegrowały się i odsunęły od komputerów.