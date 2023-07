Bez swojej liderki zielonogórzanie sięgnęli po osiem medali mistrzostw Polski OPRAC.: Cezary Konarski

Osiem medali zdobyli strzelcy zielonogórskiej Gwardii na rozegranych we Wrocławiu mistrzostwach Polski seniorów. To podobny wynik do tego, jaki uzyskali przed rokiem. Z tą różnicą, że tym razem zakończyli rywalizację bez ani jednego tytułu mistrzowskiego.