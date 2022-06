Bezczelni oszuści grasowali na deptaku w Zielonej Górze. Prowadzili nielegalną zbiórkę pieniędzy na rzecz Domu Samotnej Matki

Zielonogórscy policjanci uzyskali informację, że na deptaku pojawiły się osoby, które zbierają do puszek pieniądze na Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze, podszywając się pod jedną fundacji. Ani fundacja, ani Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzący Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze nie zlecały żadnej zbiórki i nie zostały o tym poinformowane. Zbiórka pieniędzy nie została również nigdzie zgłoszona. Policjanci pojawili się na deptaku około południa. Zatrzymali dwie kobiety zbierające pieniądze do puszek i dwóch zleceniodawców tego oszustwa. Cała czwórka została przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i przesłuchana.