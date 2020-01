Błażej Król – zdobywca Paszportu "Polityki" – da koncert w Zielonej Górze w ramach trasy "Nieumiarkowania"

Błażej Król odebrał Paszport “Polityki” w kategorii Muzyka Popularna podczas 27. gali tej nagrody 14 stycznia 2020 r. Poprzednio był nominowany do tego prestiżowego wyróżnienia w 2015 r.

Pochodzący z Gorzowa Błażej Król– kompozytor, wokalista, gitarzysta, autor tekstów – to już fenomen polskiej sceny niezależnej. W zespole występuje z Błażejem jego żona - Iwona, z którą tworzą też grupę Kobieta z Wydm.

Błażej Król (wcześniej współtworzył zespół Kawałek Kulki, a później z Maurycym Kiebzakiem-Górskim duet UL/KR) to m.in. laureat Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. W 2016 r. KRÓL został uhonorowany gorzowską Nagrodą im. Janusza Słowika, a rok później również Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Motylem. Za płytę „Przewijanie na Podglądzie” KRÓL został nagrodzony ,,Mateuszem Trójki” i nominowany do wielu nagród, m.in. do Fryderyka.