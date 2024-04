Dni Otwarte w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Atrakcji nie brakuje. Warto skorzystać z zaproszenia

Dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ, dyrektor Instytutu Muzyki UZ zachęca wszystkich do odwiedzin. Nie tylko podczas Dni Otwartych.

- My jesteśmy otwarci cały rok, wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na konkretne zajęcia, by w nich uczestniczyć - mówi dyrektor i podkreśla, że studia na obu prowadzonych kierunkach są bardzo przyjemne i dają wiele możliwości.