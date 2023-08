W cyklu "Z książką na leżaku" w Zielonej Górze wystąpił Alek Rogoziński. Z kim odbędzie się kolejne spotkanie autorskie?

– Za każdym razem, kiedy Zielonogórski Ośrodek Kultury organizuje Lato muz wszelakich i zaprasza nas, jako partnera, włączamy się, przygotowując dla mieszkańców Zielonej Góry oraz okolic spotkania z poczytnymi autorami – mówi Żaneta Cierach, zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. – Zawsze mamy taką zasadę, że autor ma nową książkę, której wydanie przypada w tym roku, bądź rok wcześniej i jest to autor, którego chcą czytać i widzieć nasi czytelnicy. /cyt]

„Z książką na leżaku". Gościem Alek Rogoziński

W ramach cyklu odbyły się spotkania z Alfredem Siateckim, Barbarą Wysoczańską, Ingą Iwasiów i Jarosławem Barańczakiem. Tym razem gościem był Alek Rogoziński - dziennikarz, redaktor i pisarz, autor komedii kryminalnych i powieści obyczajowych.

– Spotkania są kwintesencją mojej pracy. To taka bardziej miła jej część. Wiadomo, pisanie jest samotną robotą. Jestem ja, komputer i całe godziny spędzone w samotności, spędzone z moim umysłem – wyjaśnia Alek Rogoziński. – A potem rusza się w Polskę i to jest to, co ja lubię. Lubię rozmawiać z ludźmi. Lubię patrzeć na ich reakcje. Scena, poniekąd, jest w takich przypadkach moim żywiołem.

Podczas spotkania w Zielonej Górze była okazja porozmawiać m.in. na temat książki „Zemsta jest słodka. Siła złego na jednego”.

– Umysłem jestem już w kolejnej książce – mówi autor. – Pisanie wychodzi naturalnie, jeśli tak nie wychodzi, to moim zdaniem to nie ma sensu. Bo albo ma się coś ludziom do przekazania albo się nie ma. To jest prosta piłka. A jak się nie ma, to choćby nie wiem, ile człowiek siedział, to nie wysiedzi tego jajka. Albo wie się od początku, jaką ma się misję, w moim przypadku poprawienie ludziom humoru i zaintrygowanie zagadką kryminalną, albo się nie wie. Przez prawie dziesięć lat, odkąd jestem w światku literackim, nauczyłem się, że trzeba mieć tak, jak w każdym zawodzie, to magiczne coś, jak się tego nie ma, to nie sposób się tego nauczyć, niestety.