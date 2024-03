Blokady rolników w Lubuskiem 13 marca? Decyzja o protestach w sobotę. Krosno Odrzańskie nie będzie blokowane

Pierwotnie rolnicy planowali zorganizować protesty w najbliższą niedzielę (10 marca). Po spotkaniu kryzysowym w urzędzie miasta w Słubicach zmienili jednak zdanie.

- Decyzja o protestach została wstrzymana do soboty (9 marca). Tego dnia odbędą się rozmowy rolników z premierem — informuje Roman Waszczyk, rzecznik rolników protestujących w Świecku. - Zobaczymy, jakie będą rezultaty tego spotkania. Jeśli będą satysfakcjonujące, to strajki nie będą w ogóle organizowane. Jeśli nie będą, to rolnicy zamierzają się spotkać na początku tygodnia w urzędzie miasta w Słubicach i będą debatować nad formą oraz czasem protestu.