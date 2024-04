Inauguracja Akcji Czysta Odra. Rusza akcja sprzątania i zarybiania rzeki

Akcja Czysta Odra - sprzątanie rzeki i jej zarybianie

Pierwsze z zaplanowanych sprzątań odbędzie się w piątek, o godz. 10, koło Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu. W ramach Akcji Czysta Odra zaplanowane są wydarzenia na całym odcinku rzeki - od czeskich Moraw aż po Bałtyk. Prócz Polaków, do akcji włączą się także Czesi i Niemcy.

– Cokolwiek się wrzuci do rzeki w czeskich Morawach, to prędzej czy później przypłynie do Wrocławia, Nowej Soli, Zielonej Góry, Słubic. Cokolwiek Dolnoślązacy czy Lubuszanie do rzeki wrzucą, to prędzej czy później trafi do Zalewu Szczecińskiego, a później Morza Bałtyckiego – mówi Dominik Dobrowolski, inicjator Akcji Czysta Odra.

Niektóre zgłaszające się osoby postanowiły połączyć siły z innymi organizatorami i łącznie na terenie od Opola do Nowej Soli planowane jest 21 akcji. Akcja Czysta Odra obejmie takie miejscowości jak Bytom Odrzański, Lewin Brzeski, Bogatynię, Lubiąż, Brzeg, Fałkowice.