Bo płynie w nas życie. Podziel się tym, co masz najcenniejsze. Zostań honorowym krwiodawcą!

W magazynach kończą się rezerwy krwi. Przyjmowane są wszystkie jej grupy. Krew możesz przekazać w każdym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w krwiobusach, czyli mobilnych stacjach poboru krwi.

Krew potrzebna jest szczególnie teraz - w wakacje. To okres, gdy wielu krwiodawców wyjeżdża na urlop, a po powrocie z niego, jeszcze przez jakiś czas niektórzy z nich nie będą mogli oddać krwi. Chodzi tu przede wszystkim o osoby, które zamierzają odwiedzić tropikalne lub południowe kraje.

Kolejny powód to liczba wypadków - tych w okresie wakacyjnym jest wiele. Poszkodowani w wypadkach potrzebują krwi natychmiast i to najczęściej w dużych ilościach. Ale krew potrzebna jest również pacjentów, którzy są w trakcie hospitalizacji lub oczekują na zabiegi. Krew i wszystkie jej składniki to w niektórych sytuacjach jedyna szansa na uratowanie życia. Pamiętajmy też o tym, że krwi niestety nie można wyprodukować, a jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.