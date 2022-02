Burza wokół "Medyka nie milknie. Nauczyciele żądają przywrócenia dyrektora na jego stanowisko

Przypomnijmy, że 14 lutego podczas sesji sejmiku wojewódzkiego odbyło się głosowanie nad uchwałą intencyjną dotyczącą przekształcenia CKZiU “Medyk”, poprzez przeniesienie siedziby szkoły do Sulechowa. Tego dnia przed Urzędem Marszałkowskim odbył się także protest przeciwko podjęciu uchwały, w którym licznie udział wzięli nauczyciele i słuchacze “Medyka” oraz przedstawiciele władz miasta, radni wojewódzcy i miejscy oraz związkowcy Solidarności i ZNP. Po proteście przedstawiciele manifestujących udali się do marszałek Elżbiety Polak z petycją. Dostali wtedy zaproszenie do rozmów.