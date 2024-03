Wszyscy w kolorowych skarpetkach nie do pary. Łańcuch z nich miał ponad 6,5 kilometra

Ponad 120 szkół wzięło udział w akcji Przywitaj wiosnę kolorowymi skarpetkami. Utworzono łańcuch ze skarpetek nie do pary, w sumie zawieszono na sznurku ponad 26 tysięcy sztuk... To jeszcze nie do końca pełne dane. Ale nie o rekordy tu chodzi, lecz dostrzeżenie osób z zespołem Downa. Przecież one żyją wśród nas!

21 marca – to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny oraz Światowy Dzień Zespołu Downa/Dzień Kolorowej Skarpetki.

Data jest nieprzypadkowa – nawiązuje do obecności trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. Drobne gesty, takie jak tworzenie łańcucha z kolorowych skarpetek na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa mają znaczenie. To pokazanie swojego zrozumienia i akceptacji.

Znak solidarności z osobami z zespołem Downa

- W zeszłym roku akcja była miejska i cieszyła się bardzo dużą popularnością, mieliśmy bardzo dużo telefonów z różnych szkół w województwie. Też chciałyby się przyłączyć do nas. Dlatego w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć nasze skarpetkowe działania na całe Lubuskie – mówi dr Katarzyna Kochan z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. - Każda placówką mogła u siebie wykonać łańcuch kolorowych skarpetek, wywiesić go 21 marca u siebie i zmierzyć jego długość. Wszystko to na znak solidarności z osobami z zespołem Downa.

Wczoraj od rana pływały raporty. Już rano było wiadomo, że w akcji udział bierze ponad 120 placówek, tysiąc klas i 21 tysięcy uczniów. Do tej pory wykonano łańcuch o łącznej długości ponad 6 kilometrów. Zawisło na nim ponad 26 tysięcy kolorowych skarpetek. Dokładne dane będą znane z kolejnych dniach, ale jak podkreśla dr Kochan, nie o długość łańcucha to chodzi, lecz o to co się wokół niego dzieje. Chodzi o edukację, tolerancję, akceptację.

Osoby z zespołem Downa chcą żyć normalnie

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Marzena Pulik-Sowińska podkreśla, że wiele osób bardzo się zaangażowało w akcję i cel – uwrażliwienie dzieci i młodzieży, pokazanie, że osoby z zespołem Downa są wśród nas został osiągnięty.

- Dziękujemy wszystkim na to i liczymy, że w przyszłym roku będzie równie wielkie zainteresowanie akcją – dodaje pani dyrektor.

- Chcemy żyć normalnie, mimo odmienności. My bardzo pasujemy do wszystkich i wiele wnosimy do życia – mówią o sobie osoby z zespołem Downa. I dzięki takim akcjom jak ta 21 marca wielu ludzi się przekonuje, że tak właśnie jest.

Organizatorami akcji są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z partnerami Katedrą Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędem Miasta Zielona Góra, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli, Stowarzyszenie „Syndrom”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze.

