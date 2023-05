Castorama w Zielonej Górze ponownie otwarta. Dwa tygodnie temu był tam ogromny pożar

Akcja gaśnicza była trudna

Castorama ponownie otwarta

Po dwóch tygodniach intensywnych prac porządkowych oraz po przeprowadzonej ekspertyzie rzeczoznawców sklep został ponownie otwarty. Bez zmian zostają godziny, w których klienci mogą robić swoje zakupy. Market jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 07:00 do 21: 00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Natomiast wciąż trwają jeszcze prace remontowe w części parkingu, która została dotknięta pożarem. Z tego powodu jest ona wyłączona z użytkowania. Pozostałe sklepy i punkty usługowe zlokalizowane w budynku zostaną ponownie oddane do użytku w najbliższym możliwym terminie.