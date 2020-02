Chowane słupki w Zielonej Górze. Gdzie się pojawią? [GALERIA]

Na zielonogórskim deptaku za dwa lata mają pojawić się chowane słupki. Wstępnie wytypowano 18 miejsc. Założenie jest takie, że słupki w godzinach porannych i wieczornych będą schowane na stałe po to, by samochody z dostawą mogły dostać się do danego punktu usługowego. Nie będzie możliwości wjazdu, kiedy ruch jest największy, czyli np. w godzinach 10-18. Wszystko ma być skoordynowane z miejskim monitoringiem. Co widzą kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze? Wideo: Świnka Iwonka na zielonogórskim deptaku

Aleksandra Pazda