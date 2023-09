Ciekawi Państwo jak wyglądała Zielona Góra, ponad 60 lat temu? Nic prostszego, wystarczy odwiedzić nową wystawę w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Czesław Łuniewicz (1927-2014) w sierpniu 1945 r. wraz z matką, siostrą i dwoma brać-mi przyjechał do ówczesnego Międzyrzecza Wielkopolskiego. Jako głowa rodziny musiał zabezpieczyć jej byt, zajmując się pracą na roli. Zbudował też piec chlebowy, z którego korzystała rodzina oraz sąsiedzi. Podjął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych w Międzyrzeczu. W jej trakcie ukończył kurs traktorzysty w Fabryce Maszyn Żniwnych w Starołęce. W 1947 r. podjął naukę w koedukacyjnym Liceum Pedagogicznym im. Jana Komańskiego w Lesznie, gdzie zdał maturę. W 1951 roku zawarł związek małżeński. W kolejnych latach rodzina powiększyła się o syna Krzysztofa i córkę Annę. Dwa lata później zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Zdrowia uzyskując kwalifikacje technika aptecznego. Pełnił wówczas obowiązki kierownika Punktu Aptecznego przy Państwowych Zakładach Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna". Ukończył Liceum Farmaceutyczne Szczecinie i podjął pracę w Punkcie Skupu i Sprzedaży Leków Zagranicznych w Zielonej Górze. W latach 1959 - 1960 pracował jako technik apteczny w aptece Pod Filarami. Tam rozpoczął swoją przygodę z fotografią. Aparat przywieziony przez żonę z podróży do ZSRR — małoobrazkową „Smienę" — postawił na aptecznej ladzie i wykonywał pierwsze zdjęcia. W 1961 r. poznał Jana Muszyńskiego — ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Muszyfiski zainteresowany fotografiami Łuniewicza zachęcał go do dalszych prac w tym kierunku. Tak rozpoczęła się współpraca z Urzędem Konserwatorskim, na zlecenie którego wykonywał dokumentację fotograficzną m.in. zamku w Międzyrzeczu, czy kamieniczek W Żarach i Żaganiu. W czerwcu 1962 r. wziął udział w odbywającej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Ogólnopolskiej 'Wy-stawie Fotografii pt. „Dziecko i my". W kolejnym roku nawiązał ponad 10-letnią współpracę z Lubuskim Teatrem im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Tam dokumentował spektakle teatralne. W 1964 r. pod patronatem Lubuskiego Towarzystwa Kultury oraz ,Nadodrza" odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa.