Ciekawostki z zielonogórskiej giełdy. Co tam znajdziecie?

- Jestem stałą klientką tego miejsca - przyznaje pani Barbara z Zielonej Góry, która na zakupy przyszła z mężem i córką Julką. - To już taka nasza rodzinna tradycja. W tygodniu nie mamy za bardzo czasu, by wspólnie odwiedzać sklepy. A zawsze jest coś do kupienia. Od kiedy markety w niedzielę są pozamykane, bywamy tu jeszcze częściej.

- Mnie interesują przede wszystkim produkty regionalne. Co tydzień przyjeżdżam tu po pyszną kiełbasę, ciasta do niedzielnej, rodzinnej kawy czy miody. Mam swoich stałych dostawców, sprawdzonych i zawsze u nich kupuje. A czasem nawet zamawiam określone produkty, żeby je przywieźli za tydzień - zdradza pani Regina z Sulechowa.

- Trafiają się tu prawdziwe cuda. Za grosze. Trzeba tylko dokładnie oglądać oferowane towary. I bywać tu regularnie - opowiada. - No i trochę się znać na rzeczy.

- W sobotę jeździmy na rynek przy ul. Owocowej, w niedziele na giełdę i zakupy mamy zrobione na cały tydzień. Nie tylko spożywcze. Ale i chemię, kosmetyki, potrzebne w zależności od pory roku ubrania - mówi pani Krystyna z Zielonej Góry. - My już tak jesteśmy przyzwyczajeni do tych zakupów, że nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej. I widzę tu co tydzień wiele tych samych twarzy, więc nie tylko my tu jesteśmy stałymi klientami. To też zawsze okazja, żeby sobie choć chwilę pogadać.