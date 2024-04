Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Zielonej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W sobotę i niedzielę w Zielonej Górze odbywa się Festiwal minerałów, biżuterii i skamieniałości. Zielonogórzanie znają to wydarzenie. Rok temu chętnie odwiedzali liczne stoiska i robili zakupy. Nie inaczej jest w tym roku. Zmieniło się tylko miejsce, nowy adres to hala koszykarska przy ul. Amelii 19. W sobotę są tłumy. Można przyjść też w niedzielę.

Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

W piątkowy wieczór (19 kwietnia) doszło do tragedii na drodze na wysokości Zaboru. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Na miejsce jedzie właśnie prokurator.

Te ogródki mają piękne i duże altany wyposażone we wszystko, co potrzebne, aby wygodnie spędzać czas. Są nie tylko lodówki, ale i zmywarki czy pralki. A do tego przede wszystkim miejsce na odpoczynek na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Zobacz luksusowe miejsca, w których można organizować sobie wakacje co weekend i podczas urlopu.

Siedlisko niczym z filmu „Yellowstone” na sprzedaż. Cudowny, drewniany dom z wygodami, własna stajnia dla koni, dom dla gości, basen, wózkownia, staw, kort tenisowy a wszystko na dużej, ponad 5-hektarowej działce wśród lasów niedaleko Sławy (powiat wschowski). Wszystko, łącznie z ceną robi wrażenie!