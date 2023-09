Co dla Lubuskiego oznaczają "niemieckie porządki Donalda Tuska"?

Te "niemieckie porządki Donalda Tuska" oznaczają wzrost bezrobocia najprawdopodobniej do 17%, tak jak to miało miejsce za jego rządów, gdzie obecnie mamy zaledwie 4% bezrobocia. Oznaczają również brak użeglownienia Odry, czyli brak realizacji ważnego dla województwa lubuskiego strategicznego projektu. Niemieckie porządki Tuska to także zalanie województwa lubuskiego niemieckimi śmieciami. Tak jak ma to miejsce chociażby w gminie Tuplice, a także konieczność przyjęcia migrantów, czyli obowiązkowej relokacji, jaką narzuca nam Unia Europejska. Niemieckie porządki Tuska to także wykonywanie wyroków TSUE, czyli zamknięcie Turowa, co dla Lubuskiego wiąże się z tym, że w lubuskich gniazdkach po prostu może zabraknąć prądu - wyliczył Mejza.