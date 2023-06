Co za mecz! Enea Falubaz Zielona Góra był w wielkich tarapatach, a jednak wygrał z Polonią Bydgoszcz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Enea Falubaz Zielona Góra 43:47

- Mam przeczucie, że to będzie nasz najtrudniejszy wyjazd – mówił przed meczem Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu Zielona Góra. – Wierzę w to, że Polonia pojedzie w pełnym składzie. To jest ważne, żeby mieć obraz tego, jak wyglądamy na tle mocnej drużyny, na torze wyjazdowym.

Pierwsza część wypowiedzi „Protasa” sprawdziła się w 100-procentach. Druga już nie, bo bydgoszczanie przystąpili do meczu bez kontuzjowanych Daniela Jeleniewskiego i Andreasa Lyagera. W obozie Polonii panowała jednak optymistyczna atmosfera, menedżer zespołu Jacek Woźniak mówił m.in.: - Falubaz jest mocny, ale wcześniej, czy później musi się potknąć. To jest kwestia czasu.

Gospodarze z pewnością mieli nadzieje, że ten czas nadejdzie właśnie w pojedynku na ich torze. Ewentualny ich sukces, w konfrontacji z niepokonanym do tej pory Falubazem, dałby całej I-lidze sygnał, że jeszcze nie pora gratulować zielonogórzanom awansu do PGE Ekstraligi. Bydgoszczanie zrobili wiele, by pokonać lidera rozgrywek. Po pierwszej serii prowadzili 14:10, wykorzystując m.in. słabą jazdę Luke’a Beckera i Rohana Tungate’a, którzy finiszowali na ostatnich miejscach.

Po starcie do szóstego wyścigu (prowadzili Przemysław Pawlicki i Luke Becker) kibice zielonogórscy mogli mieć nadzieję, że Falubaz przełamie dominację miejscowych. Jednak już na pierwszym łuku w tylne koło motocykla Amerykanina uderzył jadący za nim junior Polonii Olivier Buszkiewicz. Obaj upadli, ale bardziej poszkodowany był zawodnik gości, który z podejrzeniem poważnego urazu ręki został odwieziony do szpitala.

Zielonogórzanie potrafili jednak powrócić do gry. Przełomowym momentem spotkania był 11. wyścig, w którym doszło do bardzo groźnego wypadku. Przemysław Pawlicki i Krzysztof Buczkowski prowadzili po starcie, ale na prostej „Buczka” wyprzedzali obaj rywale. Na wejściu w łuk Benjamin Basso potrącił jednak zielonogórzanina, który razem z Kenetthem Bjerre wpadli w bandę. Na szczęście zawodnicy byli zdolni do dalszej jazdy, ale z powtórki wykluczony został Benjamin Basso. Goście wykorzystali szansę i wygrali (5:1) pierwszy wyścig w meczu. W 12. biegu niespodziewanie za ciosem poszli juniorzy Falubazu – Maksym Borowiak i Michał Curzytek, a to oznaczało, że przyjezdni odrobili wszystkie starty. W kolejnej gonitwie drużyny podzieliły się punktami, dlatego przed wyścigami nominowanymi był remis 39:39.