Co zostanie „Modernizacją Roku”? Te inwestycje z Lubuskiego walczą o prestiżowy tytuł

Nagradzają najciekawsze inwestycje

Startuje trzynaście inwestycji z regionu

W tym roku do rywalizacji w prestiżowym plebiscycie stanęło trzynaście inwestycji z województwa lubuskiego. Konkurencja jest ogromna, bo w sumie do konkursu zgłoszonych zostało ponad czterysta zadań z całego kraju. Czwartego kwietnia ruszyło internetowe głosowanie, którego celem jest wyłonienie finałowych inwestycji. Potrwa ono do dziewiątego maja. Dzięki głosom internautów w pierwszej dziesiątce są obecnie dwie lubuskie inwestycje. To budowa siedziby Nadleśnictwa Krosno wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz mała retencja nizinna w Nadleśnictwie Zielona Góra.