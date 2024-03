Szpital Opieki Senioralnej - Centrum Zdrowia 75 plus. Kto chce tej inwestycji?

Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego czas to zmienić i wybudować w mieście Centrum Zdrowia 75 plus – mówili na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentanci Koalicji Obywatelskiej.

O tym, że zdrowie jest najważniejsze, wiedzą wszyscy. O tym, jak trudno dostać się do specjalistów, na badania czy znaleźć opiekę dla seniorów, też wiedzą wszyscy. Np. na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim czeka się 159 dni!

Elżbieta Anna Polak: - Zielona Góra potrzebuje Centrum Zdrowia 75 plus

- Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, a miasta jej podobne, takie szpitale prowadzą. Dla przykładu można wymienić Jelenią Górę czy Bydgoszcz. Zielona Góra nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego zmiany w sprawach zdrowotnych są konieczne – mówiła poseł Elżbieta Anna Polak. - Chodzi o budowę Centrum Zdrowia 75 plus, gdzie starsze osoby znajdą kompleksową opiekę i pomoc. Zielona Góra ma potencjał i zdolności finansowe, by to zrobić. W ciągu roku wybudowaliśmy nowy pawilon rehabilitacyjny z ogrodem na dachu w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Kosztował 50 mln zł. Taki sam pawilon można wybudować w Zielonej Górze. Projekt jest gotowy.

Na miejsce trzeba bardzo długo czekać, czas to zmienić

Zdaniem reprezentantów KO - w województwie lubuskim mamy tylko jeden ośrodek geriatryczny, a przecież Lubuskie się starzeje. W Zielonej Górze nawet nie ma poradni geriatrycznej.

- W mieście są tylko dwa domy pomocy społecznej, jedno hospicjum. Jako członek rad widziałem, ile trzeba czekać na miejsce, jaki to problem dla wielu rodzin – podkreślał Marcin Pabierowski, kandydat na prezydenta Zielonej Góry. - Z rozmów z mieszkańcami wiem, że oczekują oni zmian, jeśli chodzi o podejście do spraw związanych ze zdrowiem. Chcę, żeby miasto było wrażliwe na człowieka. To centrum opieki seniora w kooperacji ze Szpitalem Uniwersyteckim pomoże rozwiązać w znacznym stopniu ten problem. Podobnie jest opieką wytchnieniową, tutaj też potrzebne są zmiany.

A co dalej z Centrum Onkologii?

Przy okazji dziennikarze pytali także o losy Centrum Onkologii. Posłanka Elżbieta Polak przypomniała, że w zeszłym roku Szpital Uniwersytecki znalazł się na 10 miejscu wśród placówek w Polsce w konkursie o finansowanie inwestycji w ramach Funduszu Medycznego.

- Poprzedni rząd zakładał, że procedury potrwają do końca roku, my chcemy je przyspieszyć. Dlatego 27 marca zarząd szpitala wraz z profesorami – onkologami spotka się z minister zdrowia Izabelą Leszczyną, by przyspieszyć podpisanie umowy. Potrzebujemy też dodatkowych funduszy na remont tzw. L, czyli pomieszczeń, gdzie była porodówka, która przeniosła się do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Dzięki temu chorzy onkologicznie będą mogli być leczeni w komfortowych warunkach.

Przedstawiciele KO podkreślali, że chcą również modernizacji amfiteatru, bo także i tego oczekują mieszkańcy. Zielona Góra to miasto, które kojarzy się z festiwalami. I także ta tradycja powinna być zachowana. A jak wyremontować amfiteatr, można zobaczyć w innych, nawet dużo mniejszych miastach, w Polsce. Historyczne już miejsce powinno żyć. Nie tylko festiwalami i koncertami, ale i letnim kinem, występami Filharmonii Zielonogórskiej czy teatru, organizowaniem różnych wydarzeń i akcji.

