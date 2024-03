Remont dworca w Sulechowie dobiega końca. Wiemy, kiedy inwestycje w Czerwieńsku, Bytomiu, Zbąszynku...

1. Na jakim jest dziś etapie, kiedy planowane jest jego oddanie do użytku pasażerom remontowanego dworca w Sulechowie?

Przebudowa dworca kolejowego Sulechów, mająca na celu jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jest na ostatniej prostej. Praktycznie zakończono roboty we wnętrzu dworca w zakresie przestrzeni związanych z obsługa pasażerów, w których obecnie są montowane elementy wyposażenia tj. oznakowanie, piktogramy, ławki czy gabloty. Trwają również prace przy przygotowaniu pomieszczenia, gdzie znajdą się urządzenia dla pracy pompy ciepła. W trakcie jest również konfiguracja i uruchamianie systemów na dworcu. Na zewnątrz budynku prowadzone są prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i układaniu nawierzchni w sąsiedztwie obiektu. Planowany termin otwarcia dworca w Sulechowie to przełom wiosny i lata bieżącego roku.