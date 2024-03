W Lubuskim Trójmieście powstaje szybka kolej. Bachusik Trójmiastus gotowy do drogi. Powitali go seniorzy Jacek Katarzyński Eliza Gniewek-Juszczak

Bachusik Trójmiastus, najświeższy członek rodzinnej galerii, której elementy ozdabiają nie tylko Zieloną Górę, jest gotowy do podróży. Jego nazwa odnosi się do Lubuskiego Trójmiasta, które wkracza w nowy etap swojego rozwoju i ma zamiar ubiegać się o wsparcie dla planowanych inwestycji. Odsłonięcie tej figurki stanowi okazję do przedstawienia ambitnych celów, które chce osiągnąć stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto.