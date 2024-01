Cóż to była za bitwa w kisielu. Radni Zielonej Góry pobili się dla WOŚP. Za dwa tysiące złotych

- Tutaj, na scenie ustawimy basen, a w nim co będzie? – pytał jeszcze przed koncertem Oscara Cymsa radny klubu Zielona Razem Grzegorz Hryniewicz. - Woda! – odpowiadała publiczność. - Tym razem nie będzie tam wody a kisiel – wyjaśniał radny. – Wskazanych przez was dwóch radnych będzie w tym kisielu walczyło. A przegranego będzie można obsypać piórami.

Walka w kisielu i... pierze

Zebrani pod sceną WOŚP zastanawiali się, jak to będzie wyglądało. Tuż przed 21.00 zobaczyli dmuchany basen pełen czerwonego kisielu. Wskoczyli do niego radni, wyglądający jak nurkowie. Walka była zaciekła i wywołała wiele śmiechu na widowni.

- Wygrał Paweł Wysocki, ale dobrze, że panowanie uznali, że jest remis. Tak było najlepiej - opowiada pani Ilona. - Ja się świetnie bawiłam. A najważniejsze i tak jest to, że do na konto WOŚP wpłynęło dodatkowe dwa tysiące złotych. I o to właśnie chodziło!

Na koniec radni zostali obsypani pierzem.