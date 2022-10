Czeka nas duża zmiana pogody! Nadchodzi ocieplenie. Termometry pokażą ponad 20 stopni

Od środy będzie słonecznie

Od środy będzie ciepło i słonecznie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – Ochłodzi się w przyszłym tygodniu, ale na niebie wciąż będzie sporo słońca.

Jeszcze we wtorek na pogodę w Polsce wpływ ma układ niskiego ciśnienia znad Białorusi i Rosji, który sprowadzają do kraju wilgotne i chłodne powietrze z północy. W dzień na termometrach zobaczymy do 15 st. C, w nocy ok. 8 st. Nie powinno już padać.

Od środy od zachodu postępować będą rozpogodzenia. W naszym regionie termometry mogą pokazać nawet 20 st. C, a w słońcu, którego nie zabraknie, kilka kresek więcej. Noc też będzie ciepła. 11 st. C to całkiem sporo jak na tę porę roku.

W czwartek i piątek nadal będziemy cieszyć się dobrą pogodną i przyjemnymi temperaturami do 19-20 st. C.