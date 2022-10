Dima i Natalia z Zielonej Góry w Mam Talent! "Fenomenalny występ". "Jest charyzma" - przyznali jurorzy

Zanim zaczął się taniec, najpierw można było zobaczyć ujęcia na Winnym Wzgórzu. Tancerze ze Sportowego Klubu Tanecznego Mega Dance z Zielonej Góry opowiadali o sobie na wzajem. - Po tylu latach nauczył się mną opiekować i troszczyć - mówiła Natalia o partnerze.

- Natalia to profesjonalny zawodnik. Nigdy się nie spóźnia na treningi - powiedział Dima i dodał też, że rock and roll akrobatyczny to bardzo ciężki taniec.