Ostatnia jazda Cadillac'a. Zespół po ponad 30 latach schodzi ze sceny i daje czadu na Placu Teatralnym. "To fenomen, będzie ich brakowąć"

- Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego to jest ostatni koncert. Wyszła taka sytuacja absolutnie niepersonalna. Na tę chwilę nie mogę powiedzieć, dlaczego kończymy. Wszyscy żałujemy, że tak musi być, ale to nie jest żart. Wiem, że mamy dużo fanów i zawsze dużo radości nam to sprawiało, a jeśli uważacie, że jesteśmy legendą, to ja się pod tym podpisuję - mówi z uśmiechem Jarosław Gil, wokalista i basista zespołu Cadillac. - Dużo wesel bardzo dobrze wspominam, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Cadillac to jest zespół weselny. Było kilka szczególnych Winobrań, kiedy graliśmy U2 przy ratuszu, to było super, podobnie koncert kiedy graliśmy Pink Floyd dwa lata temu w Dąbiu, ale najlepiej wspominam występ z „Czterech Róż”. Ze wszystkich koncertów te w Czterech Różach to są moje najlepsze wspomnienia - dodaje.