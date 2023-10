Dla Agnieszki Gadomskiej brązowy medal mistrzostw świata to zwieńczenie udanego sezonu

- Trzeba mieć dużo samodyscypliny i dobrze sobie zorganizować czas – mówiła Agnieszka Gadomska. - Bo, dla przykładu, jeśli idę do pracy na późniejszą godzinę, to muszę wstać bardzo wcześnie i zorganizować sobie odpowiedni trening. Intensywność treningów zależy od tego, na jakim etapie sezonu jestem. Jeśli mam dużo startów, to wiadomo, że treningów jest mniej, ale generalnie ćwiczę od 18 do 22 godzin tygodniowo. Od trzech lat współpracuję z trenerem Jakubem Czają z Gdańska.