Dni Otwartych Piwnic Winiarskich w Zielonej Górze. Atrakcji nie zabraknie. Każdy znajdzie coś dla siebie

Winiarskie tradycje Zielonej Góry można poznawać w różny sposób, np. odkrywając podziemne miasto, czyli piwnice. Będzie się w nich wiele działo podczas Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, które odbędą się w dniach: 8 – 11 czerwca.

- Nigdy nie będziemy Krakowem, Gdańskiem czy Toruniem. Ale mamy dziedzictwo winiarskie. To są miejsca, gdzie te winnice były, przepiękne kamienice, w których się to winiarstwo rozwijało - mówiła cztery lata temu Wanda Rudkowska, była dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. - Poza tym jesteśmy jedynym miastem w tej części Europy, w którym była fabryka szampana. Wykorzystajmy to!

Dni Otwartych Piwnic Winiarskich - podwójny jubileusz Zielonej Góry

Byłoby więc grzechem świętować podwójny jubileusz miasta – 800-lecie istnienia i 700-lecie nadania praw miejskich – bez winiarzy, bez winiarskiej tradycji. Stąd też pomysł na różne działania w ramach Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

Prof. Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego podwójnego jubileuszu miasta, podkreśla, że Dni Otwartych Piwnic Winiarskich to druga po Winobraniu impreza, pokazująca winiarskie tradycje Zielonej Góry.

Kiedyś mieszkańcy miasta, którzy zajmowali się winiarstwem, tworzyli w swoich domach magazyny. Po latach zostały one odkryte na nowo.

Coraz więcej winnic wokół Zielonej Góry zaprasza do siebie nie tylko podczas Winobrania Jacek Katos

Dni Otwartych Piwnic Winiarskich - odkrywamy na nowo winiarskie magazyny

Jak zauważa pan profesor, to zasługa winiarzy, którzy nakładem własnych funduszy, odnawiają piwnice i udostępniają je zwiedzającym. Dzięki pasji i ogromnemu zaangażowaniu tradycje winiarskie w tak atrakcyjny sposób są kontynuowane.

Co w ramach Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, które organizuje Fundacja Tłocznia, a wspiera je miasto, się wydarzy? Do dyspozycji mieszkańców i ich gości będą 23 wiekowe piwnice, w których zaprezentują się 32 winnice. Zaplanowano dziewięć kameralnych koncertów, dwie promocje książek, osiem degustacji komentowanych, dwa pokazy filmowe, pokaz barmański, teatr ognia. Natomiast na winnice zawiozą nas winobusy

- My je teraz odkrywamy na nowo. Mało kto może się pochwalić takimi tradycjami - mówi Bartłomiej Gruszka, prezes Fundacji Tłocznia, która jest organizatorem wydarzenia. Finansowo wspiera ją miasto.

-Oficjalnie impreza rozpocznie się w czwartek, 8 czerwca, i potrwa do 11 czerwca. Ale już w środę, 7 czerwca o godzinie 19.00 w Sali Szeptów będziemy promować książkę „Piwnice winiarskie Zielonej Góry” – mówi Bartłomiej Gruszka, prezes powstałej dwa lata temu Fundacji Tłocznia.

Organizatorem Dni Otwartych Winnic jest Fundacja Tłocznia Jacek Katos

Dni Otwartych Piwnic Winiarskich - winnice, sanatorium, domki winiarskie

Prezydent Janusz Kubicki zachęca do skorzystania z okazji i nie tylko zwiedzenia piwnic, ale także do udziału w koncertach i licznych imprezach. Wstęp do piwnic jest bezpłatny. Zapłacić trzeba natomiast za pakiety degustacyjne.

Przypomnijmy, że przez wieki klimat sprzyjał rozwojowi winiarstwa, w XVII w. wokół miasta naliczono już ponad 200 winnic, zajmujących 700 hektarów. W Zielonej Górze produkowano nie tylko wina, ale i szampany! Funkcjonowało też kilkanaście wytwórni koniaków! W mieście działało także winne sanatorium. Leczenie owocami i sokiem z winogron promował zielonogórski lekarz Ewald Wolf. Terapia miała pomagać na 15 schorzeń! Charakterystyczne dla Zielonej Góry były winiarskie domki. W 1813 roku było ich 726. Najsłynniejszy domek należał do Augusta Gremplera, właściciela największej winiarni i wytwórni szampana. Do dziś znajduje się on na Winnym Wzgórzu i stanowi część Palmiarni.

Dni Otwartych Piwnic Winiarskich - propozycje imprez

Wybrane z programu:

Środa - 7 czerwca 2023 – Przedsmak Dni Otwartych Piwnic Winiarskich

Godz. 19.00 – Sala Szeptów – ul. Sowińskiego 3 (Piwnica nr 22). Premiera albumu Fundacji Tłocznia o piwnicach winiarskich w Zielonej Górze.nWstęp wolny.

Godz. 20.00 – Piekarnia Cichej Kobiety – ul. Fabryczna 13. Muzyczne Wypieki – koncert studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wstęp wolny. Czwartek - 8 czerwca 2023 Godz. 13.00 – Sala Szeptów – ul. Sowińskiego (Piwnica nr 22). Spacer z przewodnikiem po piwnicach winiarskich. Wstęp wolny.

Godz. 15.30 – Piwnica przy – ul. Lisowskiego 14 (Piwnica nr 12) Spotkanie z Maciejem Nowickim, dziennikarzem Fermentu i Winicjatywy, znawca polskiego wina. Wstęp wolny.

Godz. 18.00 – Zajazd Pocztowy, ul. Jedności 78 (Piwnica nr 2). Spotkanie autorskie z Filipem Springerem, pisarzem, reportażystą, fotoreporterem. Promocja jego najnowszej książki pt. „Mein Gott, jak pięknie”. Wstęp wolny.

Godz. 18.00 – Skwer na tyłach piwnicy Försterów (ul. Jedności 3. Piwnica nr 13) Spektakl „Zdarzyło się na Kobelce” w wykonaniu Teatru Kobelka z Droszkowa. Wstęp wolny.

Godz. 19.00 – Piwnica Ernsta Mühle w parku Sowińskiego (Piwnica nr 9). Koncert gitarowy Stanisława Jordanowa. Muzyka klasyczna i flamenco. Wstęp wolny.

Godz. 19.30 – Zajazd Pocztowy, ul. Jedności 78 (Piwnica nr 2). Koncert zespołu The Marriage. Wstęp wolny.

Godz. 20:30 – Sala Szeptów, ul. Sowińskiego 3 (Piwnica nr 22). Koncert zespołu Instant Blues. Wstęp wolny.

Godz. 11.00 – Muzeum Ziemi Lubuskiej – al. Niepodległości 15. Pokaz filmu „Polska Toskania” oprowadzenie z przewodnikiem po Muzeum Wina. Wstęp wolny.

Godz. 13.00 – Sala Szeptów, ul. Sowińskiego 3 (Piwnica nr 22). Spacer z przewodnikiem po piwnicach winiarskich. Wstęp wolny.

Godz. 15.00 – Zajazd Pocztowy – ul. Jedności 78 (Piwnica nr 2). Spotkanie z Przemysławem Karwowskim, regionalistą i znawcą winiarstwa. Promocja książki „Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej”. Wstęp wolny.

Godz. 18.00 – Piwnica Johanna Jeremiasa Seydela – ul. Wodna 32 (Piwnica nr 1). Spotkanie autorskie z Markiem Bieńczykiem, enologiem, pisarzem i laureatem Nagrody Literackiej Nike w 2012 r. Wstęp wolny.

Godz. 19.00 – Zajazd Pocztowy, ul. Jedności 78 (Piwnica nr 2). Baru Rajza i Aleksander Faliński w programie „Metalowy Głos”. Wstęp wolny.

Godz. 19.00 – Pinacolada Music Bar&Cafe, plac Teatralny. Plenerowe spotkanie z winem regionalnym. Pokaz barmański. Wstęp wolny.

Godz. 20:30 – Sala Szeptów, ul. Sowińskiego 3 (Piwnica nr 22). Koncert zespołu Zazula. Wstęp wolny.

Sobota - 10 czerwca 2023 Godz. 13.00 – Sala Szeptów – ul. Sowińskiego 3 (Piwnica nr 22). Spacer z przewodnikiem po piwnicach winiarskich. Wstęp wolny.

Godz. 17.00 – Piwnica Alexandra Krumowa – plac Matejki 21 (Piwnica nr 4). Koncert zespołu Atawizm. Wstęp wolny.

Godz. 18.00 – Piwnica przy ul. Grottgera 23 (Piwnica nr 17. Zielonogórska premiera filmu dokumentalnego „TO_BE” (53′) grupy Sky Piastowskie. Po pokazie, spotkanie z Krzysztofem Wielickim i twórcami filmu. Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona.

Godz. 21:15 – Stary Rynek (przy ratuszu) od strony ul. Pod Filarami. Występ teatru ognia Karmazyn Fireshow. Wstęp wolny.

