Dramat w Łagowie. Z jeziora wyłowiono ciało mężczyzny

Po godzinie 18.00 bliscy wędkarza powiadomili służby, że pozostawił on na brzegu swoje ubrania i nikt od dłuższego czasu go nie widzi, nikt nie wie, co się z nim dzieje.

Na miejscu pojawili się policjanci oraz strażacy. Jak powiedział nam rzecznik prasowy świebodzińskiej straży pożarnej bryg. Marcin Bohuszko, jeszcze przed podjęciem działań na wodzie przez strażaków, na ciało mężczyzny natknęło się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, mężczyzna nie wykazywał funkcji życiowych. Stwierdzono jego zgon.