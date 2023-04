Dzień otwartych koszar w Czerwieńsku. Zobacz, co się działo w wojsku

Dzieci i młodzież zwiedzali jednostkę w Czerwieńsku

Płk Robert Borowy przyznaje, że do pułku dzwonią nauczyciele z przedszkoli, szkół, a także rodzice z pytaniami o możliwość zwiedzenia jednostki. Stąd pomysł, by co roku jednego dnia zaprosić wszystkich zainteresowanych i przekazać im jak najwięcej informacji. Uczestnicy spotkania mają okazję zobaczyć sprzęt wojskowy, obejrzeć filmy o żołnierzach na poligonie jak i ich życiu codziennych, zwiedzić salę tradycji, zadawać wiele nurtujących ich pytań.