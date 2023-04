Dzwonki modlitewne z... Wietnamu na Uniwersytecie Zielonogórskim

W Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się finisaż wystawy Nguyen Hoai Nam Dzwonki modlitewne. Kuratorka wystawy, dr hab Magdalena Gryska, prof. UZ, zauważa, że Nguyen Hoai Nam nie jest studentem, ale ukształtowanym artystą. Przyjechał do nas w ramach wymiany Erasmus. Na Uniwersytecie Zielonogórskim miał całkowitą swobodę twórczą.

Nguyen Hoai Nam zrealizował u nas cykl obrazów, które dzielą się tematycznie na dwie części. Jedno część dotyczy wojny w Ukrainie. A druga dotyczy portretów, takich telewizyjnych, wietnamskich, odnoszących się do kultury wietnamskiej.

Artysta pełen wrażliwości

- Nguyen Hoai Nam miał u nas możliwość wybrać sobie pracownię. I akurat wybrał moją. Siłą rzeczy zostałam kuratorką tej wystawy. Dzięki temu mogłam dowiedzieć się więcej o jego twórczości. Porozumiewaliśmy się emailowo, bo bariera językowa jest znaczna. Jest artystą bardzo wrażliwym, podejmuje tematy, które go dotykają jak np. wojna w Ukrainie czy niedola człowieka- mówi dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ.

Artysta uzyskał dyplom na Uniwersytecie Architektury w Sajgonie, który był uznawany przez francuską Szkołę Beaux-Arts (co kilka lat, jeden student kończył studia, wielu studentów studiowało przez ponad 10 lat). Wykładowcami byli artyści wykształceni we Francji i USA. Następnie studiował na Uniwersytecie Architektury w Hanoi, a po zjednoczeniu Północy i Południa Wietnamu przeniósł się na Uniwersytet Architektury w Ho Chi Minh City. Finisaż wystawy Nguyen Hoai Nam Dzwonki modlitewne w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Założył Grupę Listopadową

Nguyen Hoai Nam był pierwszym studentem tego Uniwersytetu, który „odważył się” pokazać projekt dyplomowy akwarelą. Jego prace prezentowane były w Sali Malarzy, galerii gdzie prezentowano prace studentów ze wszystkich kursów.

Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Planowania Ogólnego i Projektowania Ministerstwa Budownictwa, wiodącej agencji projektowej w branży gdzie przyjmowano wyróżniających się absolwentów. Pracował również w firmie projektowo-budowlanej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Swoje prace pokazał na wystawie zbiorowej "Wykładowców i Studentów Uniwersytetu Architektury na progu nowego tysiąclecia – 2000", gdzie zaprezentował dwa obrazy olejne. Założył również Grupę Listopadową (November Group) składającą się z pięciu architektów, którzy wykładają na Uniwersytecie Architektury. Grupa ta, organizuje coroczną wystawę w Ho Chi Minh City Fine Arts Association (organizacji zrzeszającej profesjonalne koła artystyczne). W 2010 roku brał udział w wystawie w Muzeum Sztuk Pięknych w Ho Chi Minh City (z okazji 35-lecia Wyzwolenia Południa Wietnamu). Był pierwszym wykładowcą Uczelni wykorzystującym program Autocad.

Finisaż wystawy Nguyen Hoai Nam Dzwonki modlitewne w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Pracuje twórczo na Uniwersytecie Zielonogórskim

Nguyen Hoai Nam był nauczycielem wizytującym na Uniwersytecie Architektury w Ho Chi Minh City (27 lat) i 3 innych uczelniach. Nauczanie obejmuje naukę obsługi oprogramowania wykorzystywanego w budownictwie opartym na Autodesk oraz tworzenie oprogramowania opartego na Visual C i C++. Realizuje filmy o projektowaniu wnętrz, krajobrazie i urbanistyce. Od niedawna współpracuje z Uniwersytetem Kultury w Ho Chi Minh City - Szkoła współpracuje z Instytutem Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze.

Regularnie uczestniczy w Ogólnych Wystawach Malarstwa Olejnego w Ho Chi Minh City Fine Arts Association, profesjonalnej organizacji artystycznej. Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Kanadzie, Tajwanie, Chinach, Niemczech, USA i na Węgrzech.

Obecnie, od połowy października 2022 r., z rekomendacji dr. hab. Cao Long Vana, prof. UZ, koordynatora współpracy UZ z Wietnamem oraz dzięki uprzejmości rektora UZ prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego i dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UZ prof. dr hab. Pauliny Komorowskiej-Birger pracuje twórczo na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W II pracowni malarstwa dr hab. Magdaleny Gryska prof. UZ posiada idealną przestrzeń do realizacji swoich prac. Korzysta również z wielu cennych uwag malarzy i malarek pracujących w ISW, w tym. m.in. dr Basi Bańdy, dr Jarka Jeschke, dr. hab. Jarosława Łukasika, prof. UZ, mgr. Cezarego Bednarczyka. Koordynatorem i opiekunem jego pobytu jest dr Konrad Juściński. Finisaż wystawy Nguyen Hoai Nam Dzwonki modlitewne w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Sprzedawca idei na życie

Obecnie w Wietnamie, mimo że tendencja tworzenia socrealizmu nie jest już „pod lupą”, jak to było wiele lat temu, jednak w momencie gdy prace mają być zaprezentowane publiczności, podlegają cenzurze i muszą uzyskać zgodę organizacji masowych. Nie istnieje możliwość swobodnego, niezależnego tworzenia, poza utartymi ścieżkami, tak aby ominąć cenzurę. Wietnam przechodząc przez brutalne wojny wszystkich czterech rodzajów najeźdźców: kolonialistów, faszystów, imperialistów i ekspansjonistów dziś nie wie, co oznacza pojęcie przyjaciela czy wroga, zwłaszcza kiedy historycznie wcześniej wszyscy byli braćmi. Jest trudne do zdefiniowania, po której stronie stanąć w konflikcie.

Pomysł „bycia innym” w celu wywarcia silnego wrażenia wizualnego zdawał się przewijać przez całą twórczość artysty. Oprócz prac projektowych, tworzy własne narzędzia do „szybkiego rysowania perspektywicznego z dwoma długimi linijkami na dużej tablicy” i przechodzi swobodnie od akwareli do malarstwa akrylowego, jest znany jako mistrz malarstwa perspektywicznego i - jak mówi o sobie - „sprzedawca idei na życie”.

