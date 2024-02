Magiczna wystawa Lilu Lilianny Batory w Zielonej Górze. A jej bohaterem jest... kot!

Lilu, czyli Lilianna Batory, urodziła się w 1962 r. w Małomicach. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i studia w PWSSP w Poznaniu w pracowniach Piotra C. Kowalskiego i Andrzeja Leśnika. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1992 r. Artystka zaraz po studiach przez kolejne 20 lat zajmowała się grafiką komputerową. Do malarstwa wróciła w 2009 r. Mieszka w Zielonej Górze.

Koty są niezależne, chodzą własnymi drogami i spadają na cztery łapy

- Lilianna Batory zawsze kojarzyła mi się z aniołami. Tym razem zaskoczyła mnie… kotem – przyznaje prezes towarzyszenia Warto jest pomagać Grzegorz Hryniewicz. – Obrazy są cudowne. Warto je zobaczyć!

Skąd zainteresowanie artystki kotami?

- Kocham koty za niezależność, indywidualność. Kota nie do końca da się oswoić, bo chodzi swoimi drogami. Koty potrafią być obrażone, kiedy się ich zostawi na kilka dni - mówi Lilu Lilianna Batory. Ta wystawą chciałam przywołać kotkę Polę, która była ze mną 13 lat i odeszła w październiku ubiegłego roku. Mam jeszcze cztery koty w domu i każdy ma inną osobowość. Nie do końca wiem, jakie są. Ja mam zbliżoną naturę, taką niezależną, i to mnie do nich zbliża. No i jak to mówią: kot zawsze spada na cztery łapy. Choć nie do końca jest to prawdą, to moja przyjaciółka mi powtarza: Ty z każdej opresji spadasz na cztery łapy.