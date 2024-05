EGZAMINY 2024. Ósmoklasiści zdają egzamin z matematyki. Ale nie wszędzie. Dlaczego?

Środa to drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Tym razem uczniowie mierzyli się z matematyką. Na rozwiązanie zadań mieli 100 minut. Jak nam mówili, są dobrej myśli. Dlaczego? - Jesteśmy w lepszej sytuacji niż nasi koledzy byli rok temu czy też będą za rok! - przyznają.

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło o 295 tysięcy uczniów mniej niż rok temu. To efekt reformy oświaty poprzedniego rządu. Naszych Czytelników interesuje nie tylko to, że w tym roku zdających jest dużo mniej niż w latach poprzednich…

Nie w każdej szkole podstawowej jest egzamin ósmoklasisty

Jak to jest, że w jednych szkołach podstawowych odbywa się egzamin ósmoklasisty, w innych nie? - pyta pani Maria z Zielonej Góry.

Rzeczywiście taka może być. To efekt reformy, czyli likwidacji gimnazjum i utworzenia w nich ośmioletnich szkół podstawowych. I tak np. w dawne Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze zamieniono na Szkołę Podstawową nr 13. A to nie stało się od razu, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. Nie wszystkie klasy od razu uruchomiono. W roczniku, który dziś zdaje egzamin, w SP-13 nie utworzono klas. Dlatego w szkole nie ma dziś ósmoklasistów i egzamin się w tej placówce nie odbywa.

Dodajmy, że laureat i finalista olimpiady albo laureat konkursu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W tym roku laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, jest 79.

Ósmoklasiści zdają egzaminy w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie podstawę programową

Ósmoklasiści są w dobrych nastrojach. Zwłaszcza że zdają egzamin w kameralnych warunkach. Np. w Szkole Podstawowej nr 10 w Zielonej Górze z arkuszami egzaminacyjnymi zmaga się 30 uczniów, a rok temu – 150! Poza tym w tym roku w związku z pandemią koronawirusa zadania egzaminacyjne opierają się na wymaganiach egzaminacyjnych, od przyszłego roku obejmą całą podstawę programową. A więc jest łatwiej. Łatwiej też będzie tegorocznym absolwentom szkół podstawowych dostać się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Konkurencja będzie dużo mniejsza.

- Dlatego aż tak bardzo się nie stresujemy, wiemy, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż ósmoklasiści byli rok temu czy będą za rok. Niektórzy się nawet śmieją, że szkoły ponadpodstawowe będą przyjmować wszystkich chętnych, żeby mieć klasy u siebie, czyli pracę dla nauczycieli, więc ta tegoroczna rekrutacja nie będzie taka stresująca – mówią ósmoklasiści.

A przypomnijmy, że wynik egzaminu ósmoklasisty odgrywa ważną rolę w naborze do liceów, techników czy szkół branżowych. Nie ma natomiast wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Wystarczy do egzaminu przystąpić.

W środę ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki.

W Szkole Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze do egzaminów ósmoklasisty przystępuje 62 uczniów. To - jak mówi dyrektor SP-11 Lidia Dubniewska - o 99 osoby mniej jak w zeszłym roku. Ale to jest efektem tzw. pustego roku po reformie oświaty. Zdają nie tylko zielonogórzanie, ale także Ukraińcy, Białorusini czy powracający po długim czasie zamieszkania w Szwecji, Niemczech Polacy.

- Egzamin z matematyki jest dla uczniów najtrudniejszym, z polskiego można zawsze coś pokombinować i można zdobyć jakieś punkty od egzaminatorów. W przypadku matematyki jest trudniej, tu liczą się konkretne liczby - mówi Lidia Dubniewska i choć jak przy każdym egzaminie jest stres, wierzy, że uczniowie sobie z nim jak i z matematycznymi zadaniami poradzą. Gdy pytaliśmy uczniów o samopoczucie, mówili, że jest dobre. Że przecież uczyli się przez wszystkie lata, by ten egzamin zdać. I na pewno będzie dobrze. Też tak sądzimy i trzymamy za wszystkich ósmoklasistów kciuki.

Egzamin ósmoklasisty w kameralnych warunkach. Tak zdają go w gminie Sulechów

W dobrych nastrojach są także ósmoklasiści w gminie Sulechów.

W szkołach podstawowych gminy z arkuszami egzaminacyjnymi zmaga się 139 uczniów klas ósmych. W Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie to 51 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie egzamin zdaje 45 uczniów, w Szkole Podstawowej w Brodach - 6, w Szkole Podstawowej w Bukowie - 9 uczniów, w Szkole Podstawowej w Cigacicach - 9 uczniów, w Szkole Podstawowej w Kalsku - 9 uczniów i w Szkole Podstawowej w Kijach - 10 uczniów.

W czwartek egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Czas trwania egzaminu z języka obcego nowożytnego, który rozpocznie się jak zwykle o godzinie 9.00, to 90 minut. Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

