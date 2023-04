Ekopracownia - zielone serce szkoły Nowy program dla uczniów

Nowy program WFOŚiGW „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

W każdym powiecie będą nowoczesne pracownie

„Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Wierzymy, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko” – tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Program ma charakter ogólnopolski.

