Święto Solan otworzy korowód pod hasłem "Nowa Sól kolorowa, jak łąka kwiatowa". Zobacz zdjęcia z korowodów z ostatnich lat

Święto Solan 2024. Na początek kolorowy korowód

Urząd miejski informuje, że podczas tego korowodu będą rozdawane nasiona kwietnej łąki, które można będzie zasiać w ogrodach, na balkonach czy w miejskich przestrzeniach zielonych.

– To nasz wspólny krok w kierunku zwiększenia bioróżnorodności i poprawy jakości powietrza w Nowej Soli. Święto Solan to nie tylko radość i zabawa, ale także edukacja ekologiczna i troska o przyszłość naszego miasta. Pokażmy, że Nowa Sól to miasto, które dba o środowisko i przyszłe pokolenia – informują organizatorzy święta.

Uczestnicy zaprezentują stroje nawiązujące do kwiatów, owadów i zwierząt, co podkreśli piękno i różnorodność kwietnych łąk. To idealna okazja, by dowiedzieć się więcej o bioróżnorodności i korzyściach płynących z łąk kwietnych, które są domem dla pszczół, motyli, jaszczurek i wielu innych stworzeń.