Fabryka Tesli pod Berlinem sparaliżowana. Nie ma prądu, wybuchł pożar i ogłoszono alarm bombowy! Na miejscu działają służby! (sn)

Tesla musiała wstrzymać produkcję. W fabryce nie ma prądu. Niemieccy śledczy biorą pod uwagę, że ktoś celowo sparaliżował giganta motoryzacji. YT/ Tech Vision

Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę?