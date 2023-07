Falubaz w ostatnim biegu zapewnia sobie zwycięstwo. Szaleństwo na trybunach W69! Michał Korn

W niedzielę, 9 lipca, przed godziną 14 na stadionie Falubazu słupki termometrów pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu. To jednak w żaden sposób nie przeszkodziło kibicom swoim niesamowitym dopingiem jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę na W69. Gdyby ktoś zmierzył w czasie spotkania z gdańszczanami temperaturę na trybunach z pewnością zabrakłoby mu skali. Mecz obfitował w sporo niespodzianek i emocje do ostatniego biegu, który rozstrzygnął wynik spotkania. No i ten doping... Nic tylko wygrywać! Byliście na meczu? Szukajcie siebie i bliskich na zdjęciach!