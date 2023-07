Fontanny, zdroje i wodne kurtyny ratują, gdy rośnie temperatura. Jaka jest w nich woda? Co działa, a co nie?

- Dobrze, że one są, bo zwłaszcza starszym osobom dają chwilę wytchnienia. My często odpoczywamy idąc do sklepu czy lekarza. Sama robię sobie przystanek przy placu Bohaterów, gdzie jest największa miejska fontanna – przyznaje Stanisława Wąchalska. – Ta drobna mgiełka, która roztacza się wokół fontanny daje tak potrzebną nam w te dni ochłodę.

Fontanna na placu Bohaterów przypomina nam Lazurowe Wybrzeże

W tym roku fontanna przy placu Bohaterów została zabarwiona na lazurowy kolor. Bo ten najbardziej spodobał się zielonogórzanom. Przypomina nam wakacje nad Morzem Śródziemnym, zwłaszcza na chorwackim wybrzeżu. A skoro tak dobrze się kojarzy, to Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja nie miały wątpliwości, jaką barwą uatrakcyjnić to wodne miejsce.

Jak informuje Monika Turzańska z ZWIK, wszystkie miejskie fontanny działają oprócz tej przy Biurze Wystaw Artystycznych, tę czeka naprawa.

Miejskich fontann – różnego typu: kaskadowych, pływających, basenowych i posadzkowych - w ostatnich latach przybyło i nadal przybywa wraz z modernizowanymi parkami czy innymi miejscami rekreacji. Mamy więc fontanny w parku książęcym w Zielonej Górze Zatoniu, przy Palmiarni, Filharmonii Zielonogórskiej, na Wagmostawie, na placu Matejki, Sowińskiego, Makusynów…

Jak co roku fontanny kuszą, zwłaszcza dzieci i młodzież, by do nich wejść. Lekarze i przedstawiciele sanepidu przypominają nam, że fontanny to nie baseny. Nie służą do kąpania.