Gala Sportu Lubuskiego 2024. Bogumił Połoński najlepszym trenerem sportów indywidualnych. Tytan pracy, perfekcjonista

- To jest najlepszy trener nie tylko minionego roku. Zgadzam się z kapitułą. Każdy sukces zawdzięczam jemu – mówiła obecna na Gali Sportu Lubuskiego Kinga Szlachcic, która w imieniu Bogumiła Połońskiego odebrała nagrodę. - Jako zawodnicy ufamy mu w stu procentach, bo jest oddany temu, co robi. Świadczą o tym jego częste wyjazdy i zaangażowanie. Wszystko, co osiągnął, poświecił kickboxingowi i zawodnikom. Wskazują na to nasze sukcesy, nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe.