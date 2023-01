Gala Sportu Lubuskiego. Rafał Gąszczak ponownie w gronie laureatów Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej”

Zielonogórski wojownik trzy lata temu był trzeci w kategorii Sportowiec Roku, a w poprzedniej edycji zajął czwarte miejsce. Czwartą lokatę zajął również w 60. Plebiscycie.

– Miejsce w pierwszej piątce najlepszych sportowców w województwie lubuskim, to wielki sukces – powiedział Rafał Gąszczak. – Jestem tuż trzeci raz na Gali Sportu Lubuskiego, za pierwszym razem zająłem wyższe, bo trzecie miejsce, ale odbierając nagrodę, zawsze jestem szczęśliwy. Cieszy mnie to, że kapituła plebiscytu mnie doceniła przez co mogę szerokim echem w całym województwie promować kick boxing.