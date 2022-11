Gdzie dobrze zjeść w Zielonej Górze? Mamy prawie 300 odpowiedzi! Mieszkańcy polecają te miejsca

Gastronomia w Zielonej Górze. Gdzie dobrze zjeść?

O jedzeniu zielonogórzanie lubią rozmawiać. Wielu też lubi gotować i szukać nowych smaków. Ale kiedy już znajdą, to polecają te miejsca innym.

„Gdzie w Zielonej Górze można dobrze zjeść? Które miejsce polecacie?” – takie pytania zadaliśmy Czytelnikom portalu Zielona Góra Nasze Miasto. Dostaliśmy blisko 300 odpowiedzi! W dodatku niektórzy mają wiele swoich ulubionych miejsc i wymieniali je wręcz hurtowo. – Amarone, Es La Passion, Klimat Bistro, Jazgot, Ohy Ahy, Go Sushi koło sądu. Burger House, Gallo Nero. Tu jadam i zawsze jest smaczne – zapewnił pan Tomasz.

Pani Ilona też ma kilka swoich ulubionych miejsc w Zielonej Górze. Te z pizzą to: Rosmarino, Manufaktura Pizzy. Tam gdzie są przepyszne zapiekanki to Zapiekankarnia - Zapiekanki, Pizza, Pasta oraz z indyjskimi potrawami Tadż Mahal Restauracja Indyjska - Zielona Góra i New Namaste Zielona Góra.