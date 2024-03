Dni Otwarte w szkołach podstawowych w Zielonej Górze. Trwa rekrutacja. Zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź, kiedy można odwiedzić szkoły Joanna Niedziela

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych, co stawia przed rodzicami przyszłych pierwszaków ważne wybory. W celu ułatwienia decyzji niektóre placówki oświatowe postanowiły zorganizować Dni Otwartych Drzwi. To doskonała okazja, aby wczuć się w atmosferę szkoły, poznać jej specyficzny styl nauczania oraz zrozumieć wartości, jakie są jej fundamentem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które z zielonogórskich szkół podstawowych uczestniczą w tej inicjatywie, koniecznie sprawdź harmonogram dni otwartych!