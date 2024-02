Gdzie po pyszne pączki w Zielonej Górze? Mieszkańcy wskazują te miejsca

Tłusty czwartek w Zielonej Górze. Gdzie kupić pyszne pączki?

Odpowiedź na pytanie o to, gdzie kupić pyszne pączki w Zielonej Górze nie jest łatwa. Mamy do wyboru mnóstwo cukierni, w których mona kupić ten smakołyk. Są też miejsca, które specjalizują się w smażeniu pączków.

"W budce w ścianie na przeciwko teatru. Jedne z lepszych - wskazał nam jeden z czytelników, a wielu go poparło.

A inne miejsca? To np. Śliwki na sośnie, Cukierenka Przylep, U Mikulewicza na os. Pomorskim, Muuu Bistro. Lemonia, Wegarnik. Czytelnicy polecają też warzywniak U Józefa, delikatesy Amon na Zaciszu.

Wśród miejsc polecanych przez naszych czytelników znalazły się też markety Biedronka i Auchan.

