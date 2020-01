George King nowym koszykarzem Stelmetu Enea BC Zielona Góra

George King jeszcze w barwach Phoenix Suns Archiwum

Amerykanin George King podpisał kontrakt do końca sezonu. - Chciałbym być przydatny drużynie zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Chciałbym cieszyć się grą - powiedział Amerykanin cytowany na stronie internetowej klubu. - Jestem wdzięczny drużynie z Zielonej Góry, że daje mi szansę na zaprezentowanie się w lidze VTB, jest to dla mnie świetna okazja do gry przeciwko znakomitym zawodnikom.