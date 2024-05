Puchar Tymbarku to dla nich mini mistrzostwa świata. Lubuski finał w połowie maja

Finał w Lubsku zdominowali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 10 w Zielonej Górze, którzy wywalczyli dwa (na cztery możliwe) miejsca w ogólnopolskim finale, który co roku odbywa się w Warszawie. Uczniowie „Dziesiątki”, którzy na co dzień trenują w Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego, wygrali rywalizację w kategoriach U-10 i U-12.

- Dzieci bardzo żyją takimi turniejami, dla nich to takie mini mistrzostwa świata. Ich serca na pewno wtedy biją mocniej – mówił Michał Grzelczyk, trener zielonogórskiego zespołu U-10. - Emocji jest sporo, wielka radość, gdy chłopcy strzelają bramki, ale i płacz po przegranych. To są na razie dziecięce, owiane marzeniami emocje i to jest piękne.

- Dla naszych młodych piłkarzy Puchar Tymbarku to ogromna przygoda. Słowa „Warszawa”, „Stadion Narodowy” działają na wyobraźnię – dodał Tomasz Skrzypczak, trener z SP10, którego drużyna przed rokiem wygrała rywalizację w grupie U-12.