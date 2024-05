Stal Gorzów znokautowała Falubaz Zielona Góra w końcówce lubuskich derbów

- Jestem przekonany, że będzie to bardzo wyrównany mecz – mówił przed derbami Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w Falubazie Zielona Góra. - Nie jesteśmy faworytami, według mnie na papierze ciut lepiej wygląda drużyna gorzowska. Ale pojedziemy na własnym torze, przy komplecie publiczności, co uważam jest plusem po naszej strony. Bo wierzę w to, że wspaniali kibice dadzą sporo energii naszym zawodnikom.